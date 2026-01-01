Defensa Civil y la Policía de Tránsito acompañarán el traslado del transformador de 240 toneladas por General Alvear**

Alvear

12 de Julio - La Dirección de Defensa Civil y la Policía de Tránsito de la Municipalidad de General Alvear participarán este lunes de un operativo especial de acompañamiento, prevención y seguridad vial con motivo del paso por el departamento del transformador de 240 toneladas destinado a la Estación Transformadora Río Diamante, en San Rafael.

El equipo de gran porte, que fue reparado en una planta industrial de Quilmes, inició su regreso hacia el sur mendocino el pasado 23 de junio. Durante la noche del domingo permanecerá en el paraje Canalejas y este lunes, a las 8 de la mañana, retomará su marcha por Ruta Nacional 188 con destino final en San Rafael.

Debido a las dimensiones del convoy, que supera los 100 metros de longitud y se desplaza a baja velocidad, el traslado demanda una compleja coordinación logística y la implementación de medidas especiales de seguridad. El operativo está a cargo de la empresa Vernazza S.A. y cuenta con la intervención de distintos organismos a lo largo del trayecto.

En ese marco, personal de Defensa Civil y de la Policía de Tránsito Municipal se incorporará al dispositivo cerca del mediodía, en inmediaciones de Calle 25, para acompañar el ingreso y desplazamiento de la formación por territorio alvearense. Las tareas incluirán asistencia preventiva, regulación de la circulación vehicular, acompañamiento operativo y coordinación con los organismos involucrados para garantizar condiciones seguras durante el recorrido.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones que participan del traslado, teniendo en cuenta las características del equipamiento y el impacto que su circulación puede generar sobre la red vial.

Por tal motivo, se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y prever posibles demoras mientras se desarrolla el paso del convoy por el departamento.