La Policía retiró de circulación a un conductor con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Alvear

13 de Julio - Personal de Policía Vial detectó este domingo por la mañana a un conductor que circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre.

El procedimiento se realizó alrededor de las 9.50 en la intersección de avenida Alvear Este y Tricherri, donde efectivos que realizaban patrullajes preventivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford F-100 para un control de rutina.

Al conductor, un hombre de 35 años identificado como J.M.G., se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,098 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor muy por encima del máximo permitido por la legislación vigente.

Tras constatar la infracción, el vehículo fue retenido y se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa de tránsito.