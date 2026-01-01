Se presentó el libro "Contar el Pan"*

Alvear

27 de Junio - La Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear llevó adelante la presentación de Contar el Pan, la más reciente publicación del Taller Literario La Hoja, un espacio de creación y formación que desde hace más de 30 años reúne a escritores y amantes de la literatura del departamento.

El libro reúne relatos inspirados en distintos lugares de General Alvear, vinculados a historias familiares, costumbres y recetas que forman parte de la identidad de cada hogar. Durante la presentación, realizada en Casa Salonia, los asistentes también pudieron apreciar algunas de las preparaciones, recreadas especialmente para la ocasión por los propios autores, generando una experiencia que combinó literatura y gastronomía.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó el trabajo sostenido del taller y señaló: “es el resultado de un espacio que funciona hace 30 años y que año a año sigue generando nuevas producciones literarias”.

Por su parte, la coordinadora del Taller Literario La Hoja, Norma Nieto de Porta, explicó que la propuesta surgió con el objetivo de rescatar la identidad de los distintos rincones de General Alvear a través de relatos vinculados a la comida y las tradiciones familiares. “Cada participante escribió sobre un espacio de General Alvear y sumó una receta que forma parte de su historia. Es un libro muy alvearense”, expresó.

El Taller Literario La Hoja desarrolla sus actividades todos los miércoles, de 17 a 19.30 horas, en Casa Salonia. La propuesta es gratuita y está abierta a personas de todas las edades interesadas en la lectura y la escritura.