Asambleas cuestionaron en la Legislatura la legalidad del proyecto de exploración de litio en el Sur Mendocino

Alvear

25 de Junio - Representantes de las Asambleas por el Agua de General Alvear y San Rafael participaron de un nuevo plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de Mendoza, donde plantearon una serie de cuestionamientos al proyecto de Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento minero "Don Luis y Otro", vinculado a la exploración de litio en el sur provincial.

En diálogo con "Ladran Sancho", por FM Pehuenche, el profesor Miguel Rodríguez explicó que las organizaciones solicitaron exponer ante las comisiones legislativas para presentar las observaciones surgidas del análisis de los expedientes.

Uno de los principales cuestionamientos, según indicó, está relacionado con el procedimiento minero previsto para el proyecto. Rodríguez sostuvo que la iniciativa busca unificar en una sola instancia las etapas de prospección y exploración, cuando cada una debería contar con su propia Declaración de Impacto Ambiental.

"Si no se realiza la prospección, no se conoce el territorio. Cada etapa tiene procedimientos específicos que deben cumplirse", señaló. Además, manifestó sus sospechas respecto de la existencia de estudios previos en la zona que no habrían sido informados formalmente dentro del expediente.

El referente alvearense también destacó que se solicitó la intervención de organismos sectoriales y recordó las gestiones realizadas en General Alvear para exigir que se incorporen los informes correspondientes al análisis del proyecto.

Durante la exposición, Rodríguez estuvo acompañado por integrantes de las asambleas de San Rafael. La profesora de Geografía Lilian Tapia abordó los riesgos ambientales vinculados a los acuíferos y las características particulares de las salinas donde se pretende desarrollar la exploración. Por su parte, Melina, integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael, expuso sobre las normativas que, según las organizaciones, no estarían siendo cumplidas por el emprendimiento.

Finalmente, Andrea Fantinel analizó las respuestas emitidas por la Dirección de Minería a las objeciones presentadas por las asambleas. Según Rodríguez, los planteos realizados por los vecinos y organizaciones "rebatieron completamente" los argumentos esgrimidos por el organismo provincial.

Las asambleas sostienen que persisten importantes interrogantes ambientales y legales sobre el proyecto y reclamaron a los legisladores un análisis exhaustivo antes de avanzar con su aprobación.

