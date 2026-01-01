Investigan un robo en una vivienda deshabitada

Alvear

27 de Junio - La Policía investiga un robo ocurrido en una vivienda del barrio El Inmigrante, que permanecía desocupada desde hacía varios meses.

El hecho fue denunciado alrededor de las 19:00 horas de este viernes y tuvo como víctima a un hombre de 42 años. De acuerdo con la información oficial, autores ignorados ingresaron al inmueble tras romper el cierre perimetral y violentar una puerta que da al patio.

Del interior sustrajeron un lavarropas, un lavamanos, prendas de vestir y cables eléctricos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar para avanzar con la investigación e intentar identificar a los responsables.