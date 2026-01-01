Grave choque frontal entre una moto y un Rastrojero en Monte Comán

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11 de Junio - Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un siniestro vial ocurrido este jueves en Ruta Nacional 146, a la altura del kilómetro 337, en la denominada curva de Gendarmería, en el distrito de Monte Comán, San Rafael.

Según la información policial, vecinos de la zona alertaron al 911 sobre el accidente, por lo que personal de la Comisaría 64° se desplazó hasta el lugar. Al arribar, constataron que una motocicleta Motomel 150 cc había colisionado frontalmente con un vehículo Rastrojero.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que los trasladó al hospital local.

De acuerdo con el parte médico, el acompañante, un hombre de 40 años, presentó un traumatismo encéfalo craneano grave y trauma cerrado de tórax. En tanto, el conductor de la moto se encontraba estable, aunque sufrió una crisis compatible con un posible estado bajo efectos de estupefacientes, por lo que quedó en observación.

El conductor del Rastrojero, un hombre de 63 años, no sufrió lesiones de consideración.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias en que se produjo el hecho