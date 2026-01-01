El adiós al Indio: la despedida más grande del mundo

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8 de Junio - El Polideportivo Gatica se convirtió en centro de peregrinación para una masa de personas que protagoniza uno de los duelos populares más impactantes de la historia.

Luego de 18 horas de un adiós multitudinario que ya quedó en la memoria de la Argentina, la familia de Carlos Indio Solari decidió finalizar de manera oficial la despedida pública del músico. La masiva convocatoria de ricoteros se concentró en la localidad bonaerense de Villa Domínico.

A través de un comunicado emitido a primera hora de este lunes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó el cierre del predio tras la salida de los últimos seguidores. Las autoridades bonaerenses destacaron de forma particular el comportamiento de los cientos de miles de fanáticos que se trasladaron desde distintos puntos del país, incluida Mendoza, para brindar su último respeto al emblemático artista.

"Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz", expresaron las fuentes oficiales en el escrito difundido a los medios de comunicación. Asimismo, desde la cartera de seguridad extendieron un agradecimiento especial a todo el personal que formó parte del complejo operativo de contención y asistencia desplegado en la Zona Sur del conurbano.

El histórico operativo para despedir al Indio Solari

Las inmediaciones del polideportivo municipal se mantuvieron con un flujo constante de personas durante toda la noche y la madrugada. El ingreso de los seguidores al parque de los Trabajadores se realizó de forma ordenada, a pesar de la enorme carga emotiva que significó el evento para las distintas generaciones de argentinos que crecieron con las canciones de la mítica banda platense. El fervor por el Indio Solari se sintió en cada rincón del predio del Microestadio Gatica.

Hacia el amanecer, las condiciones climáticas cambiaron en Buenos Aires, pero el flujo de personas se mantuvo hasta que se completaron las 18 horas de apertura estipuladas originalmente. Fue a las 6 cuando apenas quedaban algunos pequeños grupos de seguidores y vendedores ambulantes que comenzaban a retirarse de las inmediaciones del predio bajo una persistente lluvia.

El personal de limpieza y las cuadrillas municipales de Avellaneda iniciaron rápidamente las tareas de acondicionamiento de los espacios públicos. El objetivo de las autoridades locales es normalizar el tránsito vehicular y peatonal, debido a que el barrio se vio completamente alterado por la masiva concurrencia que generó el fallecimiento del cantante. Los seguidores del Indio Solari demostraron un respeto admirable en todo momento.

Los fanáticos del Indio Solari se retiraron en paz

El comportamiento del público ricotero fue uno de los puntos más destacados por los responsables del área de Seguridad de esa provincia. A diferencia de otros encuentros masivos vinculados a la historia del rock nacional, las jornadas se desarrollaron sin incidentes de gravedad y bajo un estricto respeto mutuo entre los asistentes que colmaron las calles de Villa Domínico para recordar al Indio Solari.

Muchos de los presentes pasaron la noche en vigilia, entonando las clásicas canciones que marcaron la carrera del artista tanto en su etapa con los Redondos como en su camino solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Las banderas, las remeras con frases icónicas y las muestras de profundo dolor caracterizaron una despedida pública que quedará registrada como una de las más grandes de la cultura popular argentina.

Los comerciantes de la zona también colaboraron con la logística improvisada para abastecer a la masa de personas que se congregó en las inmediaciones del predio. Con el cierre definitivo de los accesos principales dispuesto por los familiares del Indio Solari, el panorama en el lugar comenzó a cambiar radicalmente hacia el mediodía, recuperando de a poco la fisonomía habitual de la localidad bonaerense.

Incertidumbre sobre el traslado tras el adiós al Indio Solari

A pesar de la finalización de los homenajes públicos en el polideportivo, el interés de la opinión pública se mantiene centrado en los pasos a seguir por el entorno íntimo del músico. Hasta el momento, las fuentes gubernamentales indicaron que no existe información oficial respecto al destino definitivo o al traslado de los restos de Carlos Indio Solari.

La familia del intérprete ha optado por mantener la máxima reserva sobre las ceremonias privadas que se llevarán a cabo a partir de este momento. Este hermetismo es coincidente con el estilo de vida que el propio cantante argentino cultivó durante sus últimas décadas de trayectoria, donde siempre priorizó resguardar su intimidad y la de sus seres queridos del plano mediático. El legado del Indio Solari quedará para siempre en sus canciones.

Fuente: Página 12 - Diario UNO