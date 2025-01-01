Con aprobación de ANMAT, una universidad pública producirá un fármaco contra el VIH infantil

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8 de Junio - Tras 20 años de desarrollo, la Universidad Nacional de Rosario producirá zidovudina pediátrica y será el primer fármaco universitario registrado en el país

Tras dos décadas de investigación y desarrollo, la Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) elaborará zidovudina pediátrica.

La iniciativa marca un hecho histórico: es el primer medicamento registrado por un laboratorio universitario en la historia del país y servirá para abastecer de forma gratuita a la red pública de salud.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) obtuvo una histórica autorización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para fabricar un fármaco esencial en el tratamiento del VIH en niños y personas embarazadas en su Planta Piloto de Producción de Medicamentos.

Se trata de la zidovudina, también conocida en el ámbito médico como AZT o ZDV. La aprobación oficial llegó tras casi dos décadas de arduo trabajo de investigación y desarrollo por parte de los equipos científicos de la universidad pública.

Con este avance, las autoridades de la universidad confían en resolver un problema concreto del sistema sanitario argentino: garantizar el abastecimiento de la red pública de salud. El logro adquiere una relevancia institucional sin precedentes, ya que la autorización para su elaboración convierte a la zidovudina pediátrica en el primer medicamento registrado por un laboratorio universitario en toda la historia de la República Argentina.

Del laboratorio a las provincias: el plan de distribución en hospitales públicos

El cronograma de producción ya tiene fechas y metas definidas para su etapa inicial. Se prevé que la fabricación en la planta santafesina comience durante el segundo semestre del corriente año. En esta primera fase, la meta es elaborar 15.000 envases de 240 mililitros, los cuales serán distribuidos de manera estratégica en hospitales públicos de distintas provincias del país.

La Planta Piloto de la Universidad Nacional de Rosario cuenta con una sólida trayectoria en el sector: funciona desde el año 2006 y ostenta el orgullo de haber sido la primera unidad del ámbito universitario en incorporarse a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). De acuerdo con la información indicada por el portal local, el laboratorio posee actualmente una capacidad productiva diaria de hasta 5.000 frascos de jarabe y 25.000 comprimidos de medicamentos esenciales.

El exigente proceso que culminó con el aval de la ANMAT implicó cumplir estrictamente con los más altos estándares técnicos y regulatorios exigidos a nivel nacional para el registro de especialidades medicinales. Este requisito representa una barrera de complejidad técnica que ningún otro laboratorio universitario argentino había logrado alcanzar de manera exitosa para un producto de desarrollo propio.

Cubrir los vacíos del mercado farmacéutico privado

Más allá del hito alcanzado con el tratamiento para el VIH infantil, el laboratorio de la UNR trabaja en una cartera de productos diversificada, enfocada de manera prioritaria en el desarrollo de otros tratamientos que la industria privada discontinuó por falta de rentabilidad o que presentan un abastecimiento crítico en el país.

La cartera de producción pública y accesible apunta a cubrir estos vacíos del mercado con los siguientes medicamentos esenciales:

Lamivudina: destinada a tratamientos de hepatitis B y VIH pediátrico.

destinada a tratamientos de hepatitis B y VIH pediátrico. Benznidazol: un fármaco clave destinado al tratamiento del Chagas en niños de entre 2 y 12 años.

un fármaco clave destinado al tratamiento del Chagas en niños de entre 2 y 12 años. Oseltamivir, atenolol, sildenafil: otras de las drogas en las que el equipo científico se encuentra trabajando actualmente.

Se espera que la primera producción comience a mitad de año

El panorama global del VIH y nuevos hallazgos científicos

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) mantiene su condición de ser uno de los problemas de salud pública más extendidos y persistentes del planeta. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 40,8 millones de personas conviven con el virus en el mundo, y cada año se reporta una cifra cercana a los 1,3 millones de nuevos casos. A pesar de los significativos avances terapéuticos logrados en las últimas décadas, la infección sigue sin tener una cura definitiva y representa una carga sanitaria muy compleja para los sistemas de salud de países de ingresos bajos y medios, donde se concentra la gran mayoría de la población afectada.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) mantiene su condición de uno de los problemas de salud pública más extendidos del planeta

En este contexto internacional, comprender con precisión los mecanismos biológicos que utiliza el virus para penetrar y replicarse en el organismo humano continúa siendo una de las prioridades de la investigación biomédica de vanguardia. En línea con esto, un nuevo estudio internacional dio un paso concreto: por primera vez, un equipo científico logró trazar el mapa genético completo de la interacción entre el virus y las células humanas.

A partir del análisis exhaustivo del genoma, los investigadores lograron identificar proteínas humanas que funcionan como barreras naturales contra el VIH, es decir, moléculas del propio organismo que son capaces de frenar o limitar la acción del virus, abriendo una ventana clave para el desarrollo de futuras terapias.

Fuente: Diario UNO