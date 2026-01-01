Cornejo fue increpado e insultado por estudiantes cuando fue a votar en las elecciones de la UNCuyo

Noticias

9 de Junio - El gobernador asistió a emitir su voto en los comicios universitarios de este martes y, al retirarse, fue rodeado por un grupo de alumnos que le lanzó gritos e insultos. Estudiantes vinculados a Franja Morada intervinieron para facilitar su salida

El gobernador Alfredo Cornejo vivió un momento de tensión este martes cuando fue a votar en las elecciones de la UNCuyo, donde se eligen al nuevo rector y otras autoridades académicas.

Al llegar y retirarse de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un grupo nutrido de estudiantes lo increpó con gritos e insultos, en una escena que quedó registrada en videos tomados por personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran al mandatario avanzando entre varias personas mientras recibe cuestionamientos de algunos estudiantes. En medio del tumulto, otras personas formaron un cordón a su alrededor para abrirle paso y acompañarlo hasta el estacionamiento.

Estudiantes criticaron a Cornejo cuando salió de votar

Según pudo reconstruirse a partir de testimonios de quienes participaron de la jornada, los estudiantes que protagonizaron las protestas mantenían una postura opositora al gobernador por su apoyo a la gestión de Javier Milei, sobre todo por el recorte al presupuesto universitario dispuesto por la administración libertaria.

A su vez, alumnos vinculados a Franja Morada, la agrupación estudiantil ligada al radicalismo y en la que Cornejo militó durante su etapa universitaria, colaboraron para despejar el camino y evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio ocurrió en el contexto de las elecciones universitarias que se desarrollaron este martes en la UNCuyo para definir al próximo rector y renovar distintas autoridades académicas.

Pese al clima de tensión y a los insultos, el gobernador logró abandonar el lugar sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.

Fuente: Diario UNO