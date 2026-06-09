La industria volvió a retroceder y ya acumula 9 de los últimos 10 meses en caída

Noticias

10 de Junio - Fue -2,8% interanual en abril y -2,1% respecto de marzo según el Índice de Producción Industrial del INDEC. La industria textil y metalúrgica, las más afectadas

Con una caída del 2,8% interanual en abril, la actividad de la industria no repunta en lo que va del año. Y así encadenó 9 de los últimos 10 meses con números negativos según el IPI (índice de producción industrial manufacturero) que mide el INDEC.

A diferencia de las ventas minoristas, ni siquiera de un mes al otro hay indicios de recuperación: en relación a marzo también tuvo una variación negativa del 2,1%. De ese modo, el acumulado durante el primer cuatrimestre presenta una disminución de 2,4% comparado con igual período del 2025.

Salvo marzo pasado (5,1%), desde julio del año pasado todos los meses la actividad industrial estuvo en rojo. Hasta ahora, noviembre y febrero fueron lo de performances más pobres, ambos con -8,8%.

En cambio, de un mes al otro la curva ha tenido serruchos durante el último año. De hecho, de abril de 2025 a abril de 2026 el sector manufacturero registró 6 meses positivos y otros tantos negativos.

Sectores de la industria más afectados

Para que no queden dudas de la situación de la industria, analizándolo por rubros el IPI también muestra un resultado contundente: 7 de los 9 sectores tomados por INDEC están en rojo. Los únicos en crecimiento son la industria petrolera (10,4% interanual y 3,1% interemensual) y papelera y maderera con 4,1% arriba del 2025 y 3% abajo de marzo.

Entre los más afectados aparecen las manufacturas textiles, prendas de vestir, cuero y calzados con un -17,7%. Le sigue la industria metalúrgica (-13,5%), una caída refrendada por el duro informe de Adimra y Asinmet en Mendoza sobre la situación de la actividad.

Un poco más atrás asoman Otros equipos e instrumentos, que incluyen los informáticos y de medición, con -11,4%, y el rubro Automotriz y otros vehículos (-9,6%).

De igual modo, si se toman las 16 divisiones de la industria manufacturera, 12 se mantienen en rojo desde el año pasado hasta abril.

Según su incidencia o peso en el nivel general del índice medido por INDEC, la disminución se reflejó en “Maquinarias y equipos” (-20,2%); “Industrias metálicas básicas” (-11,2%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%(; “Alimentos y bebidas” (- 2,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-10,7%) y “Productos textiles” (- 22,2%).

Del mismo modo, en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” se detectó una caída del 11,4%, y en “Productos minerales no metálicos” de - 6,4%. También “Productos de caucho y plástico” (-5,1%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (- 5,1%); “Productos de metal” (- 1,4%) y “Otros equipos de transporte” (-2,1%).

Fuente: Diario UNO