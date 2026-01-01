Secuestran cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento en un allanamiento

Alvear

11 de Junio - Personal de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizó este miércoles alrededor de las 21:20 horas, un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Chapeaurouge al 900 de General Alvear, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre identificado como B. E. F., de 31 años. Además, los efectivos secuestraron cocaína, una balanza digital, un teléfono celular, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia y $347.900 en efectivo.

Según se informó oficialmente, la medida fue dispuesta por la Justicia Federal y permitió reunir elementos de interés para la causa que se investiga.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar el alcance de la actividad investigada.