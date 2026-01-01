Estudiantes participaron de una jornada de concientización, en el Día Nacional de la Seguridad Vial

Alvear

10 de Junio - En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial se desarrolló una jornada de concientización destinada a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias en la Escuela 1-144 "12 de Agosto". La actividad se realizó a través del programa Jóvenes Embajadores de la Seguridad Vial, impulsado por la Dirección General de Escuelas junto a distintos organismos provinciales y municipales.

La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas sobre prevención, normas de tránsito y actuación ante emergencias, teniendo en cuenta que los participantes se encuentran próximos a obtener su licencia de conducir.

El director de Educación del municipio José Morán, explicó que la iniciativa busca generar conciencia desde las aulas. "Es un programa apuntado a alumnos de cuarto año, donde se busca concientizar a los jóvenes sobre la seguridad vial y que ellos puedan replicar ese mensaje en sus escuelas y en la comunidad".

Por su parte, el Juez de la Policía de Tránsito Municipal Sebastián Simón, señaló que el objetivo es acercar a los estudiantes a los conceptos básicos de la seguridad vial antes de que comiencen a conducir. "La idea es introducirlos en el mundo de la seguridad vial y hacerlos tomar conciencia de que el tránsito es una actividad peligrosa y que causa accidentes", explicó.

Además, remarcó la importancia de la formación preventiva. "Si con esto logramos prevenir un solo accidente o que alguno de los chicos sepa cómo actuar frente a una emergencia, el esfuerzo ya vale la pena".

Durante la jornada participaron representantes del área de Salud, Policía de Mendoza, Bomberos, Defensa Civil y otros organismos vinculados a la prevención y atención de siniestros viales, quienes expusieron sobre sus funciones y el rol que cumplen ante este tipo de situaciones.

Finalmente, Simón dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad: "conduzcan con la intención de llegar. Hay que respetar las normas, prestar atención y entender que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar accidentes".