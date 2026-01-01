Diez familias accedieron a mejoras habitacionales mediante el programa Mejoro Mi Casa*

Alvear

11 de Junio - En el marco de una política pública orientada a fortalecer el acceso a condiciones habitacionales dignas, diez familias de General Alvear recibieron este miércoles los certificados correspondientes al programa Mejoro Mi Casa, una iniciativa desarrollada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en articulación con la Municipalidad de General Alvear.

Los beneficiarios pertenecen a Ciudad y distritos y podrán concretar obras de ampliación y mejoramiento en sus hogares, dando respuesta a necesidades habitacionales específicas de cada grupo familiar.

La entrega se realizó en Casa Salonia y fue encabezado por el director de Hábitat de la Municipalidad de General Alvear, Ángel Martínez, y el director del IPV, Jorge Pérez. También participaron los delegados distritales Jimena García, de Alvear Oeste; Norma Costa, de Carmensa; y Luis Gergeluk, de Bowen.

El director de Hábitat, Ángel Martínez, explicó que el programa permite atender situaciones vinculadas a la falta de ambientes indispensables para las familias.

"Este programa viene a cubrir necesidades que muchas veces tienen los vecinos, como la construcción de un baño, una habitación o algún espacio adicional que permita mejorar las condiciones de la vivienda", señaló.

Además, destacó el trabajo articulado entre el IPV, el Municipio y las delegaciones distritales para detectar las demandas y gestionar las soluciones. "Hoy entregamos diez mejoramientos y ya estamos trabajando en una nueva etapa que permitirá seguir llegando a más familias del departamento", afirmó.

Por su parte, Jorge Pérez, remarcó la importancia del trabajo conjunto para garantizar que las respuestas alcancen a todo el territorio.

"El IPV está trabajando de forma mancomunada con la Dirección de Hábitat y con los delegados para dar respuesta a las necesidades de los habitantes del departamento", expresó.

Pérez explicó que cada intervención surge de una evaluación técnica previa. "Se analiza la situación particular de cada familia para determinar cuál es la solución más adecuada.