Achetoni anunció actividades por el día del Escritor

Alvear

9 de Junio - La Directora de Cultura del departamento brindó detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo el sábado 13.

En el marco del Día del Escritor, que se celebra cada 13 de junio, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, invitó a la comunidad a participar del “Café Literario”, una actividad especial que se realizará en la Biblioteca Popular Escritores Alvearenses ubicada en Calle L, El Desvío (al lado de la Escuela Pacheco), desde las 16 horas.

Durante la jornada, escritores locales compartirán sus historias, lecturas y propuestas, en un encuentro destinado a celebrar la literatura y el talento alvearense.