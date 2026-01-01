Adultos mayores participaron de la charla “Conectados y Seguros”

Alvear

18 de Mayo - En la jornada de este lunes, se dio inicio al ciclo de charlas “Conectados y Seguros”, destinado a adultos mayores del departamento en el Centro de Jubilados Patricias Mendocinas, formando parte de un total de cuatro encuentros previstos junto a los bancos Supervielle y Nación.

Las capacitaciones son llevadas adelante a través del Programa Adulto Mayor, perteneciente a la Coordinación de Derechos Humanos de la Dirección de Familia y surge a partir de las inquietudes planteadas en el Consejo del Adulto Mayor, espacio donde se abordan distintas problemáticas y necesidades vinculadas a este sector de la comunidad.

Durante las charlas se trabajan temas relacionados con billeteras virtuales, phishing, fraudes digitales y el uso seguro de la tecnología, con el objetivo de brindar herramientas que permitan a los adultos mayores desenvolverse con mayor tranquilidad y autonomía.

La próxima charla se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9:30 en el Centro de Jubilados de Bowen.