Gestión Ambiental lanza capacitaciones sobre reciclaje y compostaje

Alvear

18 de Mayo - En el marco del día y mes del Reciclaje, la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear, puso en marcha dos nuevos programas de capacitación sobre compostaje y gestión de residuos secos, destinados tanto al sector público como privado.

En el marco del día y mes del Reciclaje, la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear, puso en marcha dos nuevos programas de capacitación sobre compostaje y gestión de residuos secos, destinados tanto al sector público como privado.

La propuesta busca brindar herramientas a empresas, instituciones, clubes y uniones vecinales para mejorar la separación y el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de los espacios de trabajo y también en los hogares.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que las capacitaciones estarán orientadas a enseñar cómo gestionar residuos reciclables como vidrio, plástico, cartón y aluminio, además de los residuos orgánicos compostables.

Las capacitaciones se desarrollarán durante todo el año y serán coordinadas según las necesidades de cada institución o empresa. Los interesados pueden acercarse a la Asesoría de Gestión Ambiental, ubicada en Paso de los Andes y Roca, o comunicarse a los teléfonos 427611 y 2625578861 para solicitar información y coordinar los encuentros.