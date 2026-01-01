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Tuesday, 5 De May De 2026

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Camilo Lieby, brindó Simultáneas en la Feria del Libro, en La Rural

5 de Mayo - El joven Alvearense realizó la exhibición ante más de 20 jugadores en simultáneo, durante la Feria del Libro, en Buenos Aires.

El evento, que tiene como principal objetivo la promoción integral del ajedrez, fue organizado dentro del Programa “AjedreceAr”, y este sábado, fue el actual Campeón Mendocino Sub 20, quien fue desafiado por una veintena de jugadores.

Como parte del evento, dentro de la tradicional Feria del Libro, donde grandes escritores y exponentes de la Cultura Nacional exponen sus obras, el Programa promueve el “juego ciencia” con diferentes actividades. Camilo, logró 19 victorias, cayendo sólo en un tablero.

por Miguel Lieby