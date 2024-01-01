Robaron una garrafa de una vivienda en General Alvear

Alvear

22 de Abril - Fue durante la madrugada, en una propiedad de Calle G y Sargento Medina. El dueño de casa vio al ladrón por las cámaras de seguridad, pero ya había consumado el robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:45 horas de este miércoles, cuando la víctima, un hombre de 34 años de edad, se encontraba trabajando en su taller y observó, a través de cámaras de seguridad, a un sujeto encapuchado en el interior del patio de su vivienda.

Al dirigirse al inmueble, el hombre constató la sustracción de una garrafa de 10 kilogramos de color verde, previo corte de la manguera de gas desde el sector este del domicilio.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica y Canes. Intervino Oficina Fiscal de General Alvear.