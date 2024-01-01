Realzarán un curso de manipulación de alimentos orientado a carnicerías

Alvear

21 de Abril - El próximo 20 de mayo se dictará un curso de manipulación de alimentos destinado a trabajadores de carnicerías y rubros vinculados, como elaboradores de chacinados y milanesas.

El próximo 20 de mayo se dictará un curso de manipulación de alimentos destinado a trabajadores de carnicerías y rubros vinculados, como elaboradores de chacinados y milanesas.

La capacitación se realizará en el salón del Concejo Deliberante, de 13:30 a 15:30, y contará con un cupo limitado a 70 personas.

La iniciativa surge ante la necesidad de profundizar contenidos específicos del sector cárnico. En ese sentido, el médico veterinario municipal, Nicolás Molina, explicó que se trata de una propuesta “apuntada exclusivamente al rubro, donde se abordarán conceptos básicos enfocados en la manipulación de carnes y sus derivados”.

Durante la jornada se hará especial hincapié en la correcta organización de los productos, con el objetivo de prevenir la contaminación cruzada.

La inscripción se realiza en el área de Bromatología.