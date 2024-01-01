Maggie Cullen se suma a la grilla nacional de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

22 de Abril - La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino continúa consolidando su propuesta artística de cara a su próxima edición, y en las últimas horas se confirmó la incorporación de Maggie Cullen, una de las voces emergentes del folclore argentino, a la grilla de artistas nacionales que se presentarán en el evento.

La joven intérprete, vinculada a las nuevas corrientes del cancionero popular, forma parte de una generación de artistas que revaloriza las raíces folklóricas con una mirada contemporánea, en sintonía con el crecimiento que viene experimentando el género en los últimos años. Su presencia suma identidad y diversidad a una programación que apunta a combinar distintos estilos dentro de la música nacional.

La confirmación de Maggie Cullen se da en un contexto donde el festival ya comenzó a delinear una propuesta fuerte, con nombres que buscan atraer tanto al público local como a visitantes de toda la región. En ese marco, la apuesta por el folclore joven se presenta como uno de los ejes destacados de esta edición.

La artista se suma así a la lista de músicos que integrarán la grilla principal de la fiesta, que tendrá lugar en General Alvear y que busca posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes del sur mendocino, combinando espectáculos en vivo, gastronomía y producción cervecera regional.

Con nuevas confirmaciones en marcha y una expectativa creciente, la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino continúa ampliando su propuesta, apostando a una identidad propia donde conviven el rock, la música popular y las nuevas expresiones del folclore argentino.