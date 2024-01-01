Divididos regresa a General Alvear

Alvear

21 de Abril - "La Aplanadora" se suma a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que contará con una grilla de primer nivel.

Divididos, “La Aplanadora del Rock”, será una de las grandes protagonistas de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se realizará el próximo 26 de septiembre en el predio ferial de General Alvear.

La confirmación de su presencia comenzó a circular en las últimas horas a través de avances de grilla y material promocional del evento, donde se anticipa la participación del histórico trío liderado por Ricardo Mollo, consolidando así una apuesta fuerte por artistas de alcance nacional.

El festival, que ya tuvo una exitosa primera edición, busca posicionarse como uno de los eventos culturales y musicales más importantes del sur mendocino. Desde la organización ya habían confirmado que la cita será el sábado 26 de septiembre, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y producción cervecera regional.

En ese marco, la incorporación de Divididos eleva el perfil artístico de la fiesta y se suma a otros nombres que ya fueron anunciados, como La Delio Valdés, Cruzando el Charco y Bandalos Chinos, configurando una grilla que mezcla rock nacional con propuestas locales y regionales.

La expectativa crece en torno a un evento que no solo apunta al entretenimiento, sino también al impulso turístico y económico de la región. Con entradas ya en circulación y una grilla que comienza a tomar forma, General Alvear se prepara para vivir una nueva edición de una fiesta que promete convocar a miles de personas.

