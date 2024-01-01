Se brindó una importante charla sobre el pasado prehispánico en el Museo "Salvador Calafat"

Alvear

21 de Abril - Este lunes por la tarde se llevó a cabo la charla “Historias ocultas en la tierra: el pasado prehispánico de Cuyo” en el Museo Municipal de Historia Dr. Salvador Calafat, con participación de público interesado en la temática.

El lunes por la tarde se llevó a cabo la charla “Historias ocultas en la tierra: el pasado prehispánico de Cuyo” en el Museo Municipal de Historia Dr. Salvador Calafat, con participación de público interesado en la temática.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. en Arqueología, Eva Ailén Peralta, quien abordó aspectos vinculados a los pueblos originarios que habitaron el sur mendocino, en un espacio de intercambio abierto y accesible para la comunidad.

La propuesta permitió acercar conocimientos sobre la historia regional y promover el interés por las raíces culturales del departamento.