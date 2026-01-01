El Intendente Alejandro Molero convocó a los jefes de seguridad para reforzar la seguridad del departamento.

Alvear

20 de Abril - Convocado por el intendente, se realizó esta mañana en la Sala de Intendencia un encuentro de trabajo junto al comisario Fernando Ludueña, jefe de la Policía departamental; al director de la Policía de Tránsito municipal, Luis Alcaino, y al coordinador de Gabinete, Diego Musa.

La iniciativa del jefe comunal apuntó a analizar problemáticas actuales, planificar una mayor coordinación entre el municipio y las fuerzas, y anticiparse a posibles inconvenientes relacionados con la seguridad. Molero remarcó que su gestión está ocupada en el tema y coordina de forma directa con las autoridades policiales para reforzar la prevención y la respuesta inmediata a las inquietudes de la comunidad.

Durante la reunión se evaluaron las tareas operativas en curso y se definieron acciones inmediatas a partir de las demandas acercadas por los vecinos. En este sentido, el intendente solicitó expresamente reforzar los patrullajes conjuntos entre la Policía y los preventores, utilizando los móviles de prevención municipal, para incrementar la presencia y los controles, especialmente en los distritos de Bowen y Carmensa.

Además, se confirmaron próximos avances: la ministra de Seguridad de la provincia visitará el departamento en los próximos días con anuncios vinculados a la incorporación de tecnología. Se instalará en General Alvear el grupo de drones y se creará una nueva dependencia destinada a atender delitos tecnológicos, con foco en las estafas virtuales.

Tras el encuentro, el intendente sostuvo: “Esta reunión creo que es el puntapié de otras que van a venir y más amplias, con otros actores sociales que tienen que participar en el Consejo Departamental de Seguridad. Pero lo más importante es que hoy hemos tenido la oportunidad de trabajar en base a una agenda con las distintas problemáticas que tenemos, evaluar el estado actual, pero fundamentalmente planificar cómo seguimos coordinando para que la seguridad en General Alvear sea cada vez más efectiva para nuestros vecinos”.

En la misma línea, Molero agregó: “Sabemos que hemos hecho inversiones históricas en la materia. El trabajo conjunto de la Policía de Mendoza y el cuerpo de preventores municipales ha dado muy buenos resultados en el departamento, y hemos tocado la problemática de aquellas cosas en las que tenemos que seguir mejorando para brindar un servicio cada vez más eficiente."

Por su parte, el comisario Fernando Ludueña valoró el encuentro y señaló: “Ha sido una importante reunión que va a ser la primera de varias programadas. Tratamos la coordinación entre el municipio y la Policía de Mendoza para mejorar la presencia preventiva y canalizar de manera eficaz las inquietudes que los vecinos hacen llegar a través de la comuna”.