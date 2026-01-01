Se llevó a cabo una Jornada por la Semana de la Educación

Alvear

20 de Abril - Este fin de semana se llevó adelante una actividad por la Semana de la Educación, una propuesta articulada con la Universidad Maza que reunió a estudiantes y público interesado en la formación.

Este fin de semana se llevó adelante una actividad por la Semana de la Educación, una propuesta articulada con la Universidad Maza que reunió a estudiantes y público interesado en la formación.

La jornada incluyó disertaciones sobre comercio exterior y exportación, con participación de asistentes de distintos puntos de la región.

El director de Educación, José Morán, señaló: “es una iniciativa conjunta para capacitar a jóvenes y brindar herramientas a la comunidad”. En tanto, el decano de la Facultad de Educación, Sergio Furlan, destacó: “el convenio permite formar profesionales y ampliar oportunidades laborales”.

La propuesta se enmarca en una política de fortalecimiento educativo que busca ampliar el acceso a la formación y generar nuevas alternativas de desarrollo en el departamento.