Con Niemetz como protagonista, presentando su libro, comenzó el 2° Festival de Tango

Monday, 20 De April De 2026
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La actividad formó parte de la apertura de este encuentro cultural que reúne distintas expresiones artísticas vinculadas al género. La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de acompañar a los autores locales: “es conmovedor ver a un autor de General Alvear presentando su libro”, expresó, y valoró el crecimiento cultural del departamento al señalar que “tenemos grandes talentos”.
La obra, una novela ambientada en un período histórico de la Argentina, aborda aspectos sociales, económicos y políticos de la época. Su autor, José Niemetz, se refirió al proceso de escritura: “es un proceso largo, hay que trabajar mucho hasta lograr un texto”, indicó, y agregó: “estoy muy feliz con la presentación y el acompañamiento”.
La presentación contó con el acompañamiento de referentes locales y la participación musical de Alberto Ortiz, sumando una propuesta que integró literatura y tango en el inicio del festival.
El mismo, continúa este sábado en la Biblioteca Popular Antonio Di Marco, en Bowen, con actividades de capacitación, charlas y la gran presentación artística de Tango y Milonga, mientras que el domingo se realizará el cierre con una propuesta teatral, dando continuidad a una agenda cultural que combina literatura, música y formación en torno al tango.