Con Niemetz como protagonista, presentando su libro, comenzó el 2° Festival de Tango

Alvear

18 de Abril - En el Teatro Antonio Lafalla se realizó la presentación del libro “Como abrazado a un rencor”, del escritor alvearense José Niemetz, en el marco de la primera jornada del 2° Festival de Tango.

La actividad formó parte de la apertura de este encuentro cultural que reúne distintas expresiones artísticas vinculadas al género. La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de acompañar a los autores locales: “es conmovedor ver a un autor de General Alvear presentando su libro”, expresó, y valoró el crecimiento cultural del departamento al señalar que “tenemos grandes talentos”.

La obra, una novela ambientada en un período histórico de la Argentina, aborda aspectos sociales, económicos y políticos de la época. Su autor, José Niemetz, se refirió al proceso de escritura: “es un proceso largo, hay que trabajar mucho hasta lograr un texto”, indicó, y agregó: “estoy muy feliz con la presentación y el acompañamiento”.

La presentación contó con el acompañamiento de referentes locales y la participación musical de Alberto Ortiz, sumando una propuesta que integró literatura y tango en el inicio del festival.

El mismo, continúa este sábado en la Biblioteca Popular Antonio Di Marco, en Bowen, con actividades de capacitación, charlas y la gran presentación artística de Tango y Milonga, mientras que el domingo se realizará el cierre con una propuesta teatral, dando continuidad a una agenda cultural que combina literatura, música y formación en torno al tango.