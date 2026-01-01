Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en Callejón Lorca

Alvear

19 de Abril - Un incendio se registró durante la madrugada, alrededor de las 4.45 horas, en un salón de eventos y una vivienda ubicados en callejón Lorca, entre calles 4 y 5

Al llegar al lugar, personal de bomberos constató que el fuego afectaba ambas construcciones. Las llamas provocaron daños totales en un salón de aproximadamente 10 por 12 metros y en una vivienda de cinco ambientes.

Los trabajos de extinción se extendieron por cerca de una hora y media, con la utilización de líneas de alta presión.

En el operativo del que fueron parte la Subdelegackón de Bomberos de Gral. Alvear y la Delegación de Bomberos de la zona Sur, también colaboraron Defensa Civil y personal policial.

No se informaron personas lesionadas. Se investigan las causas del incendio.