Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en Callejón Lorca

Monday, 20 De April De 2026
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Al llegar al lugar, personal de bomberos constató que el fuego afectaba ambas construcciones. Las llamas provocaron daños totales en un salón de aproximadamente 10 por 12 metros y en una vivienda de cinco ambientes.
Los trabajos de extinción se extendieron por cerca de una hora y media, con la utilización de líneas de alta presión.
En el operativo del que fueron parte la Subdelegackón de Bomberos de Gral. Alvear y la Delegación de Bomberos de la zona Sur, también colaboraron Defensa Civil y personal policial.
No se informaron personas lesionadas. Se investigan las causas del incendio.