Motociclista finalizó internado tras un fuerte accidente en calle Alem

Alvear

19 de Abril - El hecho tuvo lugar durante la tarde de este sábado, en Calle Alem. Un automovilista intentó ingresar a una propiedad, aparentemente sin ver la moto que venía en sentido contrario.

El accidente de tránsito tuvo lugar sobre Calle Alem 1103, entre Uspallata y Gorostiague, pasadas las 19.20 horas, entre un Renault Stepway y una motocicleta 110 cc.

El automóvil se disponía a ingresar a su domicilio cuando fue impactado por el rodado menor.

Desde el Hospital "Enfermeros Argentinos" informó que el motociclista, de 36 años, fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva, por presentar fractura de costilla izquierda y neumotórax derecho, por lo que se procedió a la colocación de drenaje torácico, evolucionando favorablemente. Asimismo, sufrió un traumatismo abdominal, sin evidencia de lesiones de gravedad.