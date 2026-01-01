Alarma en las aulas: refuerzan medidas de seguridad en escuelas

Alvear

17 de Abril - Las recientes amenazas de violencia en escuelas de distintas provincias encendieron una señal de alerta que también impacta en Mendoza. En los últimos días, al menos 25 establecimientos educativos mendocinos activaron protocolos de emergencia tras la aparición de mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles tiroteos.

Aunque no se registraron hechos concretos de violencia, la reiteración de episodios, muchos de ellos con características similares, obligó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y seguridad en el ámbito escolar.

Entre las acciones implementadas, la Dirección General de Escuelas (DGE), en coordinación con el Ministerio de Seguridad, dispuso la activación inmediata de protocolos ante cualquier amenaza, lo que incluye la intervención policial, la revisión de instalaciones y el seguimiento de los casos para identificar a los responsables.



Además, se intensificaron los controles en el ingreso a los establecimientos, con mayor supervisión sobre lo que los estudiantes llevan a la escuela y la presencia de adultos responsables dentro de las instituciones.

Las Escuelas pertenecientes a la UNCuyo (Escuela de Agricultura, por ejemplo), en tanto, prohibieron el ingreso con mochilas, hasta la próxima semana.

Otra de las claves del operativo es la comunicación directa con las familias, a quienes se les solicita acompañamiento y responsabilidad, tanto para evitar la difusión de rumores como para dialogar con los estudiantes sobre la gravedad de este tipo de amenazas.

Las autoridades también investigan si estos episodios responden a un fenómeno más amplio vinculado a redes sociales, donde los mensajes se replican como parte de desafíos virales, generando un “efecto contagio” entre adolescentes.

En este contexto, el objetivo oficial es claro: garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros, sin sobrerreaccionar pero tampoco minimizando situaciones que, aunque muchas veces no se concretan, generan preocupación en toda la comunidad educativa.