Continúa la formación en los talleres municipales del CIC del SOEMGA

Alvear

16 de Abril - Los talleres municipales sostienen el desarrollo en el CIC del SOEMGA, con propuestas orientadas a la formación, la contención social y la generación de oportunidades laborales. Las actividades, que ya transitan su segunda semana, abarcan distintas edades y disciplinas, con una marcada convocatoria de vecinos que se acercan a capacitarse y compartir espacios comunitarios.

Los talleres municipales sostienen el desarrollo en el CIC del SOEMGA, con propuestas orientadas a la formación, la contención social y la generación de oportunidades laborales. Las actividades, que ya transitan su segunda semana, abarcan distintas edades y disciplinas, con una marcada convocatoria de vecinos que se acercan a capacitarse y compartir espacios comunitarios.

Actualmente se dictan nueve talleres, entre ellos el de panadería, uno de los más concurridos. La coordinadora del CIC, Alicia Morales, destacó el crecimiento de la participación: “ha sido el único año que tuvimos que cerrar las inscripciones, llegamos a más de 50 personas y todavía hay lista de espera”. Además, remarcó el acompañamiento del municipio en el dictado de las clases: “el taller de panadería cuenta con todos los insumos subsidiados, lo que permite que los alumnos puedan aprender sin costo”.

En la misma línea, el profesor Simón Fernández valoró el impacto de la propuesta en la comunidad: “es una salida laboral inmediata y también un espacio que ayuda mucho en lo personal”. Asimismo, subrayó el resultado de las ediciones anteriores: “hay alumnos que hoy están trabajando o tienen su emprendimiento gracias a lo aprendido acá”.

Los talleres no solo brindan herramientas concretas para el trabajo, sino que también promueven la integración y el acompañamiento entre los participantes, consolidándose como espacios abiertos que fortalecen el entramado social del departamento.