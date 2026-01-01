Se realizó una capacitación para emprendedores de la economía social

Alvear

15 de Abril - En Casa Salonia se llevó a cabo una jornada del Plan Integral de Capacitaciones para emprendedores de la economía social, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Mendoza que recorre los distintos departamentos de la provincia. La propuesta, que se realizó este miércoles, reunió a emprendedores y artesanos del departamento. Estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para fortalecer proyectos productivos locales y acompañar a quienes inician o consolidan sus actividades.

En Casa Salonia se llevó a cabo una jornada del Plan Integral de Capacitaciones para emprendedores de la economía social, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Mendoza que recorre los distintos departamentos de la provincia. La propuesta, que se realizó este miércoles, reunió a emprendedores y artesanos del departamento. Estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para fortalecer proyectos productivos locales y acompañar a quienes inician o consolidan sus actividades.

Mariela Carduz, del área de Economía Social del municipio, destacó la importancia de la actividad: “es una herramienta fundamental para nuestros emprendedores locales”. Además, valoró el respaldo institucional: “queremos agradecer el acompañamiento en estas políticas públicas que buscan fortalecer a los emprendedores y mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, Gustavo González, integrante del equipo provincial, explicó el alcance del programa: “este plan lo realizamos en todos los departamentos de la provincia, con la expectativa de estar al menos una vez al año en cada uno”. En relación a los contenidos, detalló: “incluye temas de economía social, plan de negocios, comercialización, registración impositiva, cálculo de costos y precios”, y agregó que se trata de “herramientas básicas para quienes ya emprenden o están por comenzar”.

En cuanto al contexto actual, remarcó el crecimiento del sector: “está en un proceso de franco crecimiento, con cada vez más personas que optan por desarrollar su propio trabajo o generar nuevos ingresos”. También señaló que existen distintas líneas de apoyo no solo económicas, sino también espacios de comercialización y difusión para acompañar a los emprendedores.

La capacitación forma parte de una estrategia integral que busca promover el desarrollo de la economía social mediante instancias de formación, asistencia técnica y acompañamiento sostenido en todo el territorio.