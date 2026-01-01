Nueva estafa virtual en Alvear

Thursday, 16 De April De 2026
Un hombre de 77 años de edad que reside en Calle 9 de Julio, denunció que observó una publicación en una red social vinculada a una supuesta promoción de antenas Starlink, ante lo cual ingresó al enlace correspondiente.
Posteriormente, recibe contacto a través de la aplicación WhatsApp, donde un supuesto operador le explica la promoción y le indica la realización de una transferencia de dinero como condición para acceder al beneficio.
El ciudadano concreta una transferencia por un monto de 260 dólares y remite el comprobante solicitado. Con posterioridad advierte que se trataba de una maniobra fraudulenta. Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.