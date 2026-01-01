Detectaron en un control, carne en mal estado y tenencia ilegal de fauna

Alvear

17 de Abril - El procedimiento se realizó en un comercio de General Alvear, en conjunto con personal de Ganadería. Se detectaron productos cárnicos en condiciones sanitarias irregulares y la tenencia ilegal de aves de fauna silvestre. La mercadería fue desnaturalizada y los animales secuestrados en el marco de la legislación vigente.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural llevó adelante un operativo en un comercio de General Alvear, donde se constató la presencia de productos alimenticios no aptos para el consumo y la tenencia ilegal de fauna silvestre, lo que derivó en el decomiso de mercadería y el secuestro de animales.

Durante el control, detectaron un freezer en mal estado de conservación, con signos avanzados de oxidación, que contenía aproximadamente 36 kilos de pollo sin envoltorio y en contacto con superficies contaminadas.

Asimismo, en el exterior del comercio se observó una jaula con dos aves de fauna silvestre, cuya tenencia no está permitida. Ante la consulta, el responsable manifestó desconocer la normativa vigente.

Frente a estas irregularidades, se dio intervención a la autoridad judicial, que dispuso actuaciones por infracción al artículo 201 del Código Penal, ordenando el decomiso y la desnaturalización de los productos alimenticios. En paralelo, se iniciaron actuaciones por infracción a la normativa de protección de fauna silvestre, procediéndose al secuestro de las aves.

Fuente: Prensa Gobernación