"Los puntos limpios fortalecen el trabajo con residuos secos en la planta Municipal"

20 de Enero - El asesor de Gestión Ambiental del municipio, Denis Rabanal, mostró el funcionamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de General Alvear y explicó cómo la instalación de puntos limpios y el fortalecimiento de la recolección diferenciada permitieron mejorar el trabajo diario en el lugar, con un mayor predominio de residuos secos.

Rabanal señaló que este proceso se desarrolla desde hace varios meses y es el resultado de un trabajo conjunto entre la Asesoría de Gestión Ambiental, la Dirección de Servicios Públicos y la cooperativa de trabajo Anulen Suyai, que opera en la planta. “Se trata de un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo y que tiene que ver con trabajar siempre con los residuos secos en la planta de residuos. Antes se trabajaba con camiones compactadores y con residuos mezclados”, explicó.

Según detalló, desde hace cinco meses se reforzó la recolección diferenciada de residuos reciclables, como plástico, cartón y aluminio. “Una vez por semana, en los sectores donde pasa la minicargadora con camión abierto, correspondiente a los residuos tipo B o C, los vecinos también dejan separados los residuos reciclables, lo que facilita su recuperación”, indicó.

En paralelo, los integrantes de la cooperativa recorren los barrios con carros, recolectando exclusivamente residuos secos. Esta modalidad, sostuvo Rabanal, favoreció una mayor participación de los vecinos. “Cada vez más personas separan los residuos en sus casas, consultan qué materiales se recolectan o esperan el paso del carro para entregar el material de manera directa”, comentó.

Esta situación contribuye a cuidar la salud y el trabajo de los empleados, al disminuir la manipulación de residuos húmedos, que suelen generar mayores riesgos sanitarios. Al mismo tiempo, se logra reducir los atascos, el desgaste prematuro y las roturas de las máquinas, prolongando su vida útil y mejorando la eficiencia operaria.