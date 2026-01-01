Camioneros se movilizaron en Alvear en protesta por el aumento del combustible

Alvear

29 de Marzo - Transportistas y camioneros locales realizaron durante la noche de este sábado una movilización en reclamo por los constantes aumentos en el precio del combustible, situación que, según manifestaron, pone en riesgo la continuidad de su actividad laboral.

La protesta se desarrolló durante la noche del sábado y consistió en una caravana de camiones y vehículos de transporte que recorrió distintos sectores de la ciudad, haciendo visible el malestar del sector ante el incremento sostenido del gasoil en los últimos meses.

Los participantes señalaron que el aumento de los costos operativos impacta directamente en la rentabilidad del transporte de cargas, especialmente para trabajadores independientes y pequeñas empresas, que aseguran tener cada vez mayores dificultades para afrontar gastos básicos como combustible, mantenimiento y repuestos.

Durante la movilización no se registraron incidentes y el tránsito fue acompañado por personal policial para garantizar la circulación vehicular y la seguridad de los manifestantes.

Desde el sector transportista indicaron que la medida tuvo como objetivo visibilizar la problemática y advertir sobre la situación crítica que atraviesa la actividad, aunque no descartaron futuras acciones si no se producen respuestas a sus reclamos.

La protesta se suma a manifestaciones similares realizadas en distintos puntos del país, donde trabajadores del transporte expresan preocupación por el impacto de los aumentos del combustible en la cadena productiva y en los costos logísticos.