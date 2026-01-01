Tres personas fueron detenidas este viernes por la tarde luego de protagonizar un robo contra un repartidor en inmediaciones de calle Alvear Oeste y Ameghino.

Alvear

28 de Marzo - El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 horas, cuando un repartidor de vinos se encontraba estacionado y fue abordado por sujetos que le sustrajeron 12 cajas de vino y una mochila con útiles escolares.

Según informó la Policía, la víctima fue identificada como C.A.P., de 76 años, quien se encontraba acompañado por un menor de 15 años al momento del hecho.

Tras un operativo conjunto entre personal policial y municipal, se logró recuperar los elementos sustraídos y proceder a la aprehensión de tres sospechosos: un joven de 19 años, identificado como F.M.E., y dos menores de 17 y 16 años.

Los menores fueron trasladados a la base UPANA, mientras que el mayor quedó alojado en Comisaría 14.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que continuará con las actuaciones correspondientes.