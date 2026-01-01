Realizaron mejoras en el matadero municipal para ampliar la capacidad de faena

Alvear

27 de Marzo - Avanzan las tareas de reacondicionamiento en el matadero local con el objetivo de optimizar su funcionamiento y aumentar el volumen de faena, en respuesta al crecimiento sostenido de la actividad en los últimos años. Las intervenciones incluyen mejoras en infraestructura y equipamiento, en una etapa que permitirá retomar la actividad a pleno en los próximos días.

El establecimiento pasó de un esquema inicial reducido a un incremento significativo en la cantidad de animales procesados semanalmente, lo que derivó en la necesidad de realizar dichas mejoras, con una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo Económico, Hugo Molina, explicó: “de 100, pasamos a 400 animales procesados semanales”, y remarcó: “como cualquier maquinaria, se desgasta, y el matadero ya pedía una reparación”.

Las tareas incluyen la incorporación de repuestos y mejoras técnicas que permitirán recuperar el ritmo de trabajo en el corto plazo. En este sentido, el funcionario señaló: “estamos esperando que en unos días lleguen estos repuestos para poder nuevamente trabajar a pleno”.

Además, destacó el impacto sanitario del servicio: “desde aquí salen con todos los análisis y sin ningún riesgo alimentario para la zona”.

En paralelo, se avanza en el fortalecimiento del sector porcino mediante acompañamiento técnico y financiamiento, lo que permitió mejorar las condiciones de producción y regularización de los establecimientos.

“Hemos logrado que ya 16 productores cumplan con todos los requisitos”, indicó Molina, y agregó: “esto hace que cada vez más gente confíe y venga a trabajar acá”.

El lugar cuenta con un equipo de aproximadamente 15 personas y cumple un rol central en el abastecimiento local. Las mejoras en marcha apuntan a consolidar un sistema más eficiente, con mayor capacidad y mejores condiciones operativas.