Ofrecerán talleres para prevenir el bullying en escuelas

Alvear

26 de Marzo - La Dirección de Familia, a través del área de Niñez y Adolescencia, continúa con talleres de prevención del bullying en instituciones educativas, dirigidos a niveles primario y secundario.

La Dirección de Familia, a través del área de Niñez y Adolescencia, continúa con talleres de prevención del bullying en instituciones educativas, dirigidos a niveles primario y secundario.

La coordinadora del área, Paula Lucero, indicó: “es la continuidad del trabajo iniciado el año pasado. Consideramos fundamental abordar esta problemática desde la prevención, en conjunto con las instituciones educativas”.

En esa línea, destacó la necesidad de anticiparse a los conflictos: “trabajar en la prevención antes de que surjan los casos es clave, y eso es lo que hemos coordinado para este año”.

Por su parte, el psicólogo del equipo, Hernán Gutiérrez, señaló: “los talleres tienen un enfoque lúdico, con el objetivo de promover el aprendizaje a través del juego”.

Desde el área informaron que este año la propuesta estará abierta a todas las instituciones educativas del departamento, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer el trabajo preventivo en la comunidad escolar.