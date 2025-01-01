Reunión informativa sobre forestación urbana y recuperación de cortinas forestales

Alvear

26 de Marzo - En Casa Salonia se desarrolló una reunión informativa orientada a la forestación urbana y la recuperación de cortinas forestales, una problemática que desde hace años impacta en el departamento tanto en lo ambiental como en lo productivo.

En Casa Salonia se desarrolló una reunión informativa orientada a la forestación urbana y la recuperación de cortinas forestales, una problemática que desde hace años impacta en el departamento tanto en lo ambiental como en lo productivo.

El encuentro fue encabezado por el director de Agricultura, Ganadería y Faena, Agustín Anzorena, y contó con la participación de representantes de distintos organismos e instituciones vinculadas a la temática, entre ellas irrigación, inspecciones de cauce, vialidad provincial y nacional, y recursos naturales.

Durante la jornada, Anzorena explicó que el objetivo principal es comenzar a ordenar y articular acciones concretas. “Estamos en una instancia de charla y debate sobre la recuperación de cortinas forestales, una problemática que se viene dando desde hace muchos años. Desde la Municipalidad queremos ser punta de lanza para retomar la plantación de estas barreras naturales”, indicó.

El funcionario advirtió además sobre las consecuencias que genera la falta de forestación. “Hoy vemos una fuerte afectación por los vientos y también cómo inciden las heladas tardías”, sostuvo, al tiempo que destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones.

En ese sentido, remarcó que se trata de un proceso a largo plazo. “Sabemos que recuperar las cortinas forestales no es algo inmediato, pero es fundamental empezar. Cada año que pasa es tiempo perdido en la posibilidad de forestar”, afirmó.

Finalmente, Anzorena señaló que existe respaldo político para avanzar en la iniciativa. “Hay voluntad del intendente Alejandro Molero y también un marco legal vigente entre normativas provinciales y ordenanzas municipales. La idea es ordenar ese esquema y comenzar a trabajar cuanto antes”, concluyó.