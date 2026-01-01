“Necesitamos volver a movilizarnos”, afirmó Miguel Rodríguez en el acto por los 50 años del Golpe

Alvear

25 de Marzo - En el marco del acto realizado en General Alvear al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el profesor de Ciencias Políticas y referente en la defensa de la Ley 7722, Miguel Rodríguez, dialogó con FM Pehuenche y reflexionó sobre el contexto político y social actual.

Rodríguez, quien estuvo cuatro años detenido durante la última dictadura militar, señaló que el país atraviesa un momento significativo desde el punto de vista social y político.

“Creo que es un momento importante del país porque estamos empezando a revertir un contexto de cierta desmovilización y necesitamos dar respuesta a este avance de la derecha sobre los derechos”, expresó.

El referente, destacó además la importancia de la organización colectiva y la unidad entre distintos sectores sociales, señalando que los movimientos sociales y de derechos humanos cumplen un rol central frente al escenario actual.

“Estamos muy conformes porque se han impulsado espacios de resistencia y debates sobre temas muy importantes, sobre todo vinculados a la unidad de los movimientos sociales que se oponen a este plan”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los organismos de derechos humanos deben asumir un papel activo en la defensa de las conquistas sociales.

“Los movimientos de derechos humanos tenemos que ponernos en la primera fila para oponernos a este avance sobre los derechos sociales”, remarcó.

El acto reunió a vecinos, organizaciones y artistas locales bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, reafirmando el compromiso con el Nunca Más y la defensa de la democracia.