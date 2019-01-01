En el Paseo, se celebró el Día del Artesano

Wednesday, 25 De March De 2026
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En la ocasión, se distinguió como artesano destacado a Manuel Faur. La referente del área, Mariela Carduz, expresó: “nos encontramos una vez más celebrando el Día Internacional del Artesano, compartiendo una noche de la gran familia que tenemos de artesanos y, en esta noche en especial, reconociendo a Manuel Faur por su trayectoria”.
Además, destacó el acompañamiento del municipio: “agradecemos al intendente Alejandro Molero, que impulsa el crecimiento y la formación continua de nuestros artesanos”. También remarcó que el sector cuenta con alrededor de 50 artesanos y productores locales, algunos con proyección internacional.
Por su parte, Faur señaló: “desde el 2019 que estoy con esto. Arranqué como un hobby con cuero y madera y fui creciendo con el acompañamiento de la municipalidad”. Y agregó: “esto es una familia, estamos todos los domingos firmes en el Paseo de los Artesanos y voy a seguir en este camino porque es muy lindo”.