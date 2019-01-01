En el Paseo, se celebró el Día del Artesano

Alvear

23 de Marzo - Este domingo por la noche se llevó a cabo el festejo por el Día Internacional del Artesano en el Paseo de los Artesanos de General Alvear. La actividad fue organizada por el área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo y reunió a artesanos y emprendedores locales.

En la ocasión, se distinguió como artesano destacado a Manuel Faur. La referente del área, Mariela Carduz, expresó: “nos encontramos una vez más celebrando el Día Internacional del Artesano, compartiendo una noche de la gran familia que tenemos de artesanos y, en esta noche en especial, reconociendo a Manuel Faur por su trayectoria”.

Además, destacó el acompañamiento del municipio: “agradecemos al intendente Alejandro Molero, que impulsa el crecimiento y la formación continua de nuestros artesanos”. También remarcó que el sector cuenta con alrededor de 50 artesanos y productores locales, algunos con proyección internacional.

Por su parte, Faur señaló: “desde el 2019 que estoy con esto. Arranqué como un hobby con cuero y madera y fui creciendo con el acompañamiento de la municipalidad”. Y agregó: “esto es una familia, estamos todos los domingos firmes en el Paseo de los Artesanos y voy a seguir en este camino porque es muy lindo”.