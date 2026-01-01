A 50 años del Golpe, en Alvear se pidió Memoria, Verdad y Justicia

Alvear

24 de Marzo - En General Alvear, decenas de personas participaron de una movilización al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia.

Entre los presentes estuvieron Rosa Pérez, Andrea Di Tulio y Nora Otín, quienes fueron las encargadas de dar lectura a un extenso comunicado alusivo a la fecha y al significado histórico de la jornada.

La actividad comenzó alrededor de las 18 horas, cuando los asistentes marcharon hacia la Plaza Carlos María de Alvear, donde se desarrolló el acto central.

Durante el encuentro también hubo participación de artistas locales, que acompañaron la jornada con distintas expresiones culturales, reafirmando el mensaje colectivo de “Nunca Más”, en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado y en defensa de la democracia.

Alrededor de las 20:45 el viento obligó a suspender las actividades.