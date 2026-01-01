Ladrones ingresaron a una casa de calle Uspallata y Estrada

Wednesday, 25 De March De 2026
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La víctima, de 48 años de edad, se hizo presente en sede judicial donde radicó la denuncia manifestando que autores ignorados ingresaron a su propiedad, alrededor de las 4.00 de la mañana, al parecer previo trasponer el cierre perimetral para luego sustraer “una bicicleta Marca Venzo”; mientras que del interior del vehículo Fiat Palio sustraen “una mochila conteniendo útiles escolares”, para luego darse a la fuga, llevándose la llave del automóvil de la familia, posiblemente para evitar que éstos los persiguieran.
Actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear.