Ladrones ingresaron a una casa de calle Uspallata y Estrada

Alvear

23 de Marzo - Malvivientes ingresaron a la propiedad y se llevaron una bicicleta, una mochila con útiles escolares y la llave del automóvil de la familia.

La víctima, de 48 años de edad, se hizo presente en sede judicial donde radicó la denuncia manifestando que autores ignorados ingresaron a su propiedad, alrededor de las 4.00 de la mañana, al parecer previo trasponer el cierre perimetral para luego sustraer “una bicicleta Marca Venzo”; mientras que del interior del vehículo Fiat Palio sustraen “una mochila conteniendo útiles escolares”, para luego darse a la fuga, llevándose la llave del automóvil de la familia, posiblemente para evitar que éstos los persiguieran.

Actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear.