Lanzaron la preventa para la 2° edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

25 de Marzo - El sábado 26 de septiembre, el Predio Ferial de General Alvear será sede de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que regresa tras el éxito de su primera edición, que superó ampliamente las expectativas y convocó a público de toda la región.

El sábado 26 de septiembre, el Predio Ferial de General Alvear será sede de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que regresa tras el éxito de su primera edición, que superó ampliamente las expectativas y convocó a público de toda la región.

Se anunció el lanzamiento del las "Early Bird"; que son tickets de preventa lanzados al inicio con precios significativamente más bajos antes de revelar la grilla completa. Tendrán un valor de $45.000, disponible hasta agotar las primeras 500 unidades.

Al respecto, Juan Tieppo, explicó: “Estamos tomando experiencias que funcionan en otros lugares, pero también acercando una propuesta promocional para que toda la comunidad tenga la posibilidad de adquirir su entrada antes del anuncio de la grilla, a un costo menor”.

Además, podrán adquirirse en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Nación.