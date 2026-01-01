El Festival del Álamo fue reprogramado por mal tiempo y se realizará el 4 de abril

Alvear

19 de Marzo - Debido a la probabilidad de lluvias y con el objetivo de resguardar la organización y la participación del público, fue reprogramado el tradicional Festival del Álamo, evento que se desarrolla al aire libre y que convoca cada año a la comunidad Alvearense.

Así lo confirmó Gustavo Giménez, presidente del Club Colón, institución organizadora, en diálogo con el programa “Recién Despegando” por FM Pehuenche, donde explicó que la decisión se tomó para evitar riesgos y garantizar un buen marco de público, fundamental para cubrir costos y cumplir con los objetivos culturales del festival.

La nueva fecha será el sábado 4 de abril, durante el fin de semana largo de Semana Santa. Según adelantó Giménez, la grilla artística prevista se mantiene y podría sumarse algún número más, gestiones que aún se encuentran en curso.

El festival comenzará más temprano que en ediciones anteriores, con propuestas desde la tarde para que las familias puedan acercarse con mate y disfrutar del predio antes del inicio de los espectáculos centrales, que incluirán folclore y otros géneros musicales.

El dirigente destacó además la buena predisposición de los artistas ante la reprogramación y remarcó la importancia de sostener este tipo de encuentros culturales pese al contexto económico y los altos costos de producción, señalando que el Festival del Álamo continúa creciendo y consolidándose como una propuesta tradicional de la comunidad.