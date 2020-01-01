Dos hermanos fueron detenidos por uso de arma de fuego

Alvear

18 de Marzo - Dos hombres de 30 y 33 años de edad fueron detenidos tras ser denunciados por vecinos, por utilizar armas de fuego para atacar una casa sobre calle Sargento Medina.

Fuentes del Ministerio de Seguridad, informaron que personal policial acudió este martes al lugar tras un llamado al 911 informando por detonaciones de arma de fuego. La víctima, una mujer que se encontraba en su propiedad, manifestó que tres personas habrían efectuado disparos contra su vivienda y causando daños en ventanas.

Se entrevistó a vecinos, quienes aportaron un video donde se observa a los presuntos autores con un arma de fuego y elementos similares a caños. Con intervención del ayudante fiscal se dispuso la participación de Policía Científica e Investigaciones.

Los sujetos fueron localizados en la parte posterior del domicilio, detenidos y trasladados a dependencia policial. En los domicilios de los detenidos se procedió al secuestro de plantas de marihuana por personal de Narcocriminalidad y de un arma de fuego calibre .22 marca Tejano.

