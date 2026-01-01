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Thursday, 19 De March De 2026

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Alvear

Se reprogramó el festejo por el Día del Artesano

19 de Marzo - Debido a las condiciones climáticas, fue reprogramado el festejo por el Día del Artesano que iba a realizarse en el Paseo de los Artesanos. Así lo confirmó Mariela Carduz, responsable del área de Economía Social del departamento, en diálogo con el programa “Recién Despegando” por FM Pehuenche.

La actividad se llevará a cabo finalmente el domingo 22 a las 21 horas, luego de que el municipio lograra reorganizar rápidamente la logística prevista para el evento.
Según explicó la funcionaria, la propuesta incluirá la participación de artesanos locales, cerveceros artesanales y productores gastronómicos, además de espectáculos musicales. La noche contará con la presentación de Guadalupe Fernández y un reconocimiento especial a un artesano o artesana de la comunidad.
Desde la organización invitaron a las familias a asistir con reposeras y mate para compartir una jornada pensada como espacio de encuentro, música y apoyo a la producción local.

 

por Miguel Lieby