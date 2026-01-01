Alvear

Se reprogramó el festejo por el Día del Artesano

19 de Marzo - Debido a las condiciones climáticas, fue reprogramado el festejo por el Día del Artesano que iba a realizarse en el Paseo de los Artesanos. Así lo confirmó Mariela Carduz, responsable del área de Economía Social del departamento, en diálogo con el programa “Recién Despegando” por FM Pehuenche.