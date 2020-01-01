Se realizó un conversatorio por el "Día de la Memoria" en la escuela El Ceibo

Wednesday, 18 De March De 2026
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En el marco de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se desarrolló una jornada de reflexión en la escuela El Ceibo, destinada a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.
La propuesta forma parte de una serie de charlas impulsadas desde la Coordinación de Derechos Humanos y Equidad, que se replicarán en distintas instituciones educativas del departamento.