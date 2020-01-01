Alvear

Se realizó un conversatorio por el "Día de la Memoria" en la escuela El Ceibo

18 de Marzo - En el marco de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia", se desarrolló una jornada de reflexión en la escuela El Ceibo, destinada a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.