Allanamientos simultáneos en Alvear: cuatro detenidos y más de 55 kilos de cannabis secuestrados tras una investigación por abuso de arma

Alvear

17 de Marzo - Los procedimientos se realizaron en viviendas de una misma zona y permitieron incorporar pruebas clave para la causa. También se incautaron teléfonos que serán peritados, mientras avanza una línea paralela vinculada al narcomenudeo.

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegó en las últimas horas en General Alvear, con allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en la zona de Prolongación Sargento Medina y prolongación San Juan. Las medidas se ordenaron en el marco de una causa por abuso de arma de fuego y fueron el resultado de tareas investigativas previas que permitieron ubicar los domicilios vinculados al hecho.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares que ahora serán analizados para avanzar en la reconstrucción del episodio y determinar responsabilidades. Además, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

En uno de los inmuebles, además, intervino personal especializado en narcotráfico, que detectó un cultivo de cannabis. Allí incautaron siete plantas en proceso de secado, con un peso cercano a los 9,5 kilos, y otras 34 plantas en tierra, que superaron los 46 kilos. A partir de este hallazgo, se abrió una línea de investigación paralela por infracción a la ley de estupefacientes, que quedó incorporada a las actuaciones.

Fuente: Ministerio de Seguridad