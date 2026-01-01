Alvear se prepara para un fin de semana con movimiento turístico

Alvear

13 de Marzo - General Alvear se prepara para un fin de semana con actividades deportivas que convocan a jugadoras y visitantes de distintos puntos, generando movimiento turístico y económico en el departamento. Se trata del “Torneo Vendimia Maxibásquet” que reúne a alrededor de 300 jugadoras que participan junto a sus familias, lo que incrementa la presencia de visitantes durante estos días.

Además de la competencia, la agenda incluye propuestas vinculadas al turismo local, con actividades pensadas para que quienes llegan puedan conocer distintos atractivos del departamento. Se estima que durante el fin de semana llegarán entre 500 y 600 personas vinculadas al encuentro, lo que genera impacto en distintos sectores de la economía local.

El director de Turismo, Gustavo García, valoró el desarrollo de este tipo de iniciativas donde también se organizan propuestas relacionadas con el enoturismo, como degustaciones que permiten a los visitantes conocer la producción vitivinícola local. “Hoy vamos a tener un público importante degustando en Bodega Faraón, es importante que quienes nos visitan puedan conocer y probar nuestros vinos”, indicó García.

El director destacó además el crecimiento del turismo deportivo en el departamento, afirmando que “el año pasado General Alvear cerró con cifras muy importantes vinculadas al turismo y muchos de esos números tienen que ver con los eventos deportivos que se realizan a lo largo del año”.

Finalmente, invitó a acompañar a quienes visitan el departamento: “la recomendación es recibir a los turistas con la calidez que caracteriza a los alvearenses y brindar información cuando la necesiten”, concluyó.