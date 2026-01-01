Siguen los operativos de tránsito en distintos sectores del departamento

Alvear

11 de Marzo - Continúan desarrollándose operativos de tránsito en distintos puntos del departamento con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir incidentes.

Desde la Dirección de Policía de Tránsito Municipal, Sergio Agostini, explicó que los procedimientos se llevan adelante de manera conjunta con diferentes fuerzas de seguridad. “Trabajamos junto a Policía Vial de Mendoza, cuerpos especiales de la Policía de Mendoza y Policía Vial Municipal”, indicó.

Agostini, detalló que las tareas tienen un carácter principalmente preventivo e incluyen la verificación de documentación y del estado de los rodados.

En uno de los procedimientos recientes realizados en Bowen, en jurisdicción de la Unidad Especial de Patrullaje 46, se efectuó control sobre motos de baja y alta cilindrada. En total se inspeccionaron 20 motocicletas y 10 vehículos, además de 30 personas identificadas. Como resultado, siete motos quedaron retenidas por distintas infracciones a la normativa vigente, entre ellas disposiciones contempladas en las leyes provinciales 9099 y 9024. También se labraron siete actas viales.

Finalmente, destacó la importancia de utilizar los canales formales para realizar denuncias: “lo efectivo es comunicarse al 911”, concluyó.